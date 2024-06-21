21 июня в Берлине (Германия) сборные Польши и Австрии сыграют в матче группы D Евро-2024 по футболу. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Матч пройдет на арене «Олимпиаштадион».

Смотреть видеотрансляцию матча Евро-2024 Польша — Австрия можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Она начнется в 18.45 мск. Игру также покажут по подписке на онлайн-платформах Okko и Кинопоиск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция самых интересных событий противостояния Польша — Австрия.

Польская национальная команда с главным тренером Михалом Пробежом идет в турнирной таблице группы D на третьей строчке с 0 баллов. Австрия Ральфа Рангника находится на четвертом месте с 0 очков.

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