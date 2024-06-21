Польша — Австрия: судья правильно не назначил пенальти в ворота австрийцев

На 17-й минуте матча 2-го тура чемпионата Европы Польша — Австрия судья Халиль Умут Мелер принял верное решение, не наказав австрийского игрока Филиппа Мвене пенальти.

После удара Петра Зелиньски мяч действительно попал защитнику в правую руку. Но это произошло в тот момент, когда Мвене разворачивался и пытался уйти от контакта. К тому же рука была почти прижата к животу, не была отставлена в сторону и не находилась в неестественном положении.

Эпизод матча Польша — Австрия. Фото Скриншот трансляции

У судьи не нашлось оснований для назначения 11-метрового удара, а у его видеоассистентов — для вмешательства в действия арбитра.