21 июня сборные Польши и Австрии встретятся в матче группы D Евро-2024 в Берлине (Германия). Игра пройдет на поле столичной арены «Олимпиаштадион». Она начнется в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча чемпионата Европы-2024 Польша — Австрия покажут на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 18.45 мск. Игру также можно будет смотреть по подписке на онлайн-платформах Кинопоиск и Okko.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция противостояния Польша — Австрия. В нашем матч-центре также будут доступны ключевые события игры Евро-2024.

Польская сборная занимает третье место с 0 баллов в турнирной таблице группы D Евро-2024. Австрия — четвертая с 0 очков.

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