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Сегодня, 19:00

Польша — Австрия: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024

Польша и Австрия сыграют на Евро-2024 21 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Австрии.
Фото Reuters
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Польша и Австрия сыграют в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу-2024 в пятницу, 21 июня. Игра группы D пройдет на стадионе «Олимпиаштэум» в Берлине, Германия. Начало — в 19:00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция поединка чемпионата Европы-2024. В прямом эфире матч Польша — Австрия покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игра будет транслироваться по подписке в онлайн-сервисе Okko и на «Кинопоиске». Начало видеотрансляции в 19.00 мск. В матч-центре «СЭ» также будут доступны формальные события противостояния команд.

Групповой турнир Евро-2024 продлится до 26 июня. Также в группе D выступают Нидерланды и Франция.

Матчи плей-офф стартуют 28 июня со стадии 1/8 финала. Четвертьфиналы будут сыграны 5 и 6 июля. Полуфиналы — 9 и 10 июля. Финал состоится 14 июля на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.

Трофей чемпионов Европы по&nbsp;футболу на&nbsp;Олимпийском стадионе в&nbsp;Берлине. Евро 2024 — основная информация: даты и расписание матчей, все сборные и города турнира

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Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Польши по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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