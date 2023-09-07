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Чемпионат Европы

7 сентября, 23:42

Чехия и Албания сыграли вничью, Польша победила Фарерские острова в отборе Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
Польша обыграла Фарерские острова — 2:0.
Фото Reuters
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Завершились два матча группы Е отборочного турнира Евро-2024.

Чехия сыграла вничью с Албанией — 1:1. За чешскую команду забил Вацлав Черны на 56-й минута, а за албанцев — Недим Байрами (66-я).

Сборная Польши обыграла Фарерские острова со счетом 2:0. Дубль в матче оформил Роберт Левандовски, который забил на 73-й и 83-й минутах.

Первое место в группе Е занимает Чехия с 8 очками, Албания — вторая (7 очков), Польша — третья (6 очков). Фарерские острова находятся на пятом, последнем месте с 1 баллом.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
07 сент, 21:45. Fortuna Arena (Прага)
Чехия
1:1
Албания
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
07 сент, 21:45. PGE Narodowy (Варшава)
Польша
2:0
Фарерские острова

Источник: Таблица Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Фарерских островов по футболу
Сборная Чехии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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