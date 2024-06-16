Сборная Польши сыграет с командой Нидерландов в матче группового этапа чемпионата Европы-2024 в воскресенье, 16 июня. Игра состоится на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Начало — в 16.00 по московскому времени. Главным арбитром этой встречи назначен португалец Артур Соареш Диаш.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события противостояния Польша — Нидерланды будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире матч группового этапа Евро-2024 покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Сборная Польши заняла третье место в группе E отборочного турнира Евро-2024. Команда набрала 11 очков, пропустив вперед Албанию (15) и Чехию (15). В стыковых матчах поляки обыграли Эстонию (5:1) и Уэльс (0:0, пенальти 5:4).

Сборная Нидерландов набрала 18 очков в группе В и заняла второе место, пропустив вперед лишь Францию (22). В групповом турнире команда одержала 6 побед и потерпела 2 поражения (оба — от французов).