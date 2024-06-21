Польша стала первой сборной, которая потеряла шансы на плей-офф Евро-2024

В пятницу, 21 июня, завершились матчи 2-го тура группы D чемпионата Европы по футболу-2024.

Встреча сборных Нидерландов и Франции завершилась нулевой ничьей (0:0), а Польша в другом матче дня уступила Австрии со счетом 1:3.

По итогам 2-го тура Нидерланды с 4 очками вышли на первое место в группе D, Франция с таким же количеством баллов расположилась на второй позиции. У Австрии (3) третья строчка, а Польша не набрала ни одного очка на турнире и замыкает таблицу. Команда Михала Пробежа первой лишилась шансов на выход в плей-офф Евро-2024.

В заключительном туре 25 июня голландцы сыграют против Австрии, а Польша встретится с Францией. Однако польская команда даже в случае победы в этой игре не сможет обойти австрийцев, так как уступила им в личной встрече 21 июня (1:3).