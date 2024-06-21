Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

21 июня, 23:58

Польша стала первой сборной, которая потеряла шансы на плей-офф Евро-2024

Алина Савинова
Сборная Польши по футболу на Евро-2024.
Фото Reuters
Telegram Дзен

В пятницу, 21 июня, завершились матчи 2-го тура группы D чемпионата Европы по футболу-2024.

Встреча сборных Нидерландов и Франции завершилась нулевой ничьей (0:0), а Польша в другом матче дня уступила Австрии со счетом 1:3.

По итогам 2-го тура Нидерланды с 4 очками вышли на первое место в группе D, Франция с таким же количеством баллов расположилась на второй позиции. У Австрии (3) третья строчка, а Польша не набрала ни одного очка на турнире и замыкает таблицу. Команда Михала Пробежа первой лишилась шансов на выход в плей-офф Евро-2024.

В заключительном туре 25 июня голландцы сыграют против Австрии, а Польша встретится с Францией. Однако польская команда даже в случае победы в этой игре не сможет обойти австрийцев, так как уступила им в личной встрече 21 июня (1:3).

Футбол
Евро-2024
Сборная Польши по футболу
Чемпионат Европы по футболу
2
Обсудить
Читайте также
Бой Федора Емельяненко против Кевина Рэнделмана вошел в историю ММА
Посольство России в Германии осудило запрет флагов страны на Евро
Врач назвал наиболее опасные с точки зрения заражения ботулизмом продукты
Кому достался самый сложный календарь будущего сезона РПЛ
Черногория и соседние страны из-за аварии оказались почти полностью обесточены
Политолог рассказал о последствиях вступления в ЕС для Украины и Молдавии
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Куман: «Полагаю, Франция довольна ничьей так же, как и Нидерланды»
Гаджиев назвал лучших испанских игроков на Евро-2024
Рианчо считает, что сборная Испании еще не реализовала свой огромный потенциал
Франция не выиграла ни одного из последних семи матчей без Мбаппе в старте
Нголо Канте признан лучшим игроком матча Нидерланды — Франция
Франция не похожа на главного фаворита Евро. Без Мбаппе это стало еще очевиднее
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Нидерланды — Франция: судьи лишили «Оранжевых» гола

Евро-2024: результаты матчей 21 июня