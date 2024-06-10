Сборная Польши в товарищеском матче обыграла Турцию

Сборная Польши дома в товарищеском матче победила Турцию — 2:1.

Поляки на 12-й минуте вышли вперед благодаря голу Кароля Свидерски. Празднуя забитый мяч, форвард получил травму и не сумел продолжить матч.

Турция отыгралась на 77-й минуте, отличился Барис Йылмаз.

Победу Польше принес гол Николы Залевски на 90-й минуте. Голевую передачу отдал экс-игрок «Динамо» Себастьян Шиманьски.

Обе команды сыграют на Евро-2024. Сборная Польши попала в группу D. Ее соперниками станут Нидерланды (16 июня), Австрия (21 июня) и Франция (25 июня).

Сборная Турции по итогам жеребьевки оказалась в группе F и встретится с Грузией (18 июня), Португалией (22 июня) и Чехией (26 июня).