Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Евро. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 19:55

Полузащитник «Краснодара» Олусегун назвал Испанию фаворитом финала Евро-2024

Telegram Дзен

Полузащитник «Краснодара» Олакунле Олусегун считает, что сборная Испании выиграет чемпионат Европы по футболу-2024.

«Я с самого начала болел за испанцев. Мне кажется, они показывают хорошую игру на протяжении всего турнира, на них приятно смотреть. У англичан тоже сильная команда, они умеют играть на результат, будет интересный матч. Для меня все равно фавориты — испанцы, я верю, что они смогут победить», — цитирует нигерийца ТАСС.

Соперником испанцев в финале станет сборная Англии, матч пройдет 14 июля в Берлине. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Евро-2024
РПЛ
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
ФК Краснодар
1
0
Читайте также
Испанцы недовольны распределением билетов на финал Евро-2024 с Англией
Биография Роуз Намаюнас: жизнь и карьера экс-чемпионки UFC с литовскими корнями
Politico сообщила о разочаровании Зеленского встречей с Байденом на саммите НАТО
«Я молюсь, чтобы Трамп был на 100% здоров». Конор, Уайт и другие звезды UFC встали горой за Трампа после покушения, он всегда был фанатом и инвестором ММА
Фотограф заснял летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю
Летная негодность: что могло стать причиной катастрофы SSJ-100 в Подмосковье
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Газзаев считает, что будет справедливым разделить «Золотую бутсу» между шестью футболистами

Испания — Англия: Ямаль и Мората выйдут в старте на финал Евро-2024