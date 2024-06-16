Эмре Джан — о голе в матче с Шотландией: «Безумие! Всего пару дней назад я отдыхал на пляже»

Полузащитник сборной Германии Эмре Джан прокомментировал свой гол в матче открытия Евро-2024 с Шотландией (5:1). 30-летний футболист дортмундской «Боруссии» был вызван в команду вместо Александара Павловича.

«Безумная история! Всего пару дней назад я отдыхал на пляже. Мне позвонили в среду, я тренировался всего один раз. Я очень счастлив и благодарен как Юлиану Нагельсманну, так и его тренерскому штабу», — приводит слова Джана AS.

19 июня сборная Германии сыграет с Венгрией. Немецкая команда с тремя очками лидирует в группе А после первого тура. На втором месте находится Швейцария (3 очка), на третьем — Венгрия (0), на четвертом — Шотландия (0).