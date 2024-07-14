Педри — о травме: «Первые дни всегда самые худшие. Ты почти не можешь ходить»

Полузащитник сборной Испании Педри прокомментировал свою травму, которую он получил в матче 1/4 финала Евро-2024 против Германии (2:1 д.в.). У футболиста было диагностировано растяжение боковых связок колена.

«Первые дни всегда самые худшие. Когда ты почти не можешь ходить, ты испытываешь сильную боль. Ты переосмысливаешь многие вещи, почему это всегда происходит с тобой, что ты можешь изменит. В данном случае это был удар, и мало что можно исправить, но вы всегда стараетесь искать положительные стороны, это помогает преодолеть маленькие препятствия, которые стоят на вашем пути, это сделает вас сильнее», — сказал Педри в видео, опубликованном в соцсетях сборной Испании.

21-летний отметил, что в сезоне-2023/24 у него было много травм.

«Я заканчивал сложный для меня сезон, у меня было много травм, у меня не было той постоянности, которую я хотел бы иметь, а это то, что больше всего нравится футболисту — быть постоянно в строю. Когда случаются такие казусы, ты многое переосмысливаешь. Все переживают, спрашивают, как идет мое восстановление. Это очень приятно, мы здесь одна семья, и именно это привело нас в финал. И мы заслужили победу в этом финале, потому что мы — семья. Я уверен, что они выложатся по полной. Пусть они сделают меня чемпионом Европы!» — добавил Педри.

14 июля Испания сыграет против сборной Англии в финале Евро-2024. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.