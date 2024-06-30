Кристанте — о вылете Италии с Евро-2024: «Мы заслуженно едем домой»

Полузащитник сборной Италии Бриан Кристанте назвал заслуженным вылет национальной команды с Евро-2024.

В субботу, 29 июня, итальянцы потерпели поражение от Швейцарии в матче 1/8 финала (0:2) и покинули чемпионат Европы в ранге действующих чемпионов турнира.

«Соперник доминировал над нами и в физическом, и в организационном моментах. Конечно, рано делать выводы, но мы едем домой заслуженно. Нам сейчас необходимо собраться и начать следующий турнир уже с новыми силами и настроем. Но наблюдая столь огромный разрыв в организованности и в игре, ты уже теряешь все силы», — цитирует Кристанте пресс-служба УЕФА.

Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с победителем пары Англия — Словакия. Встреча состоится 6 июля.

Швейцария обыграла Италию впервые с 1993 года, когда в матче отбора на Евро-94 победила соперника со счетом 1:0.