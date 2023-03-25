Кристанте — о матче с Мальтой: «Это организованная команда, нам будет сложно»

Полузащитник «Ромы» и сборной Италии Брайан Кристанте поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против команды Мальты.

«Мы хотим победить, точка, — цитирует Sky Sports Кристанте. — Мы хотим с первой минуты максимально сконцентрироваться. Мы знаем, что это организованная команда, что будет сложно, нам придется выложиться полностью. Я думаю о прошлом, об этих взлетах и падениях от чемпионата Европы до чемпионата мира. Мы должны все перезагрузить, это новый цикл. Нам нужно быть на 100 процентов сосредоточенными на каждом матче, мы знаем, что мы сильны».

Матч Мальта — Италия пройдет в воскресенье, 26 марта. Начало встречи — 21.45 мск.