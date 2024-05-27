Полузащитник сборной Нидерландов де Рон пропустит Евро-2024 из-за травмы

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон не сможет сыграть на чемпионате Европы-2024 из-за травмы, сообщает пресс-служба сборной Нидерландов.

33-летний игрок получил мышечную травму, из-за которой не успеет восстановиться к предстоящему турниру в Германии.

В сезоне-2023/24 де Рон провел 46 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, отличившись 5 результативными передачами.

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. Сборная Нидерландов попала в группу D, где сыграет с Польшей, Австрией и Францией.