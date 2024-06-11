Френки де Йонг пропустит Евро-2024 из-за травмы голеностопа

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг пропустит Евро-2024, сообщает пресс-служба национальной команды.

27-летний футболист не сможет выступить на турнире из-за повреждения голеностопа. Хавбек травмировался 21 апреля в матче за «Барселону» против «Реала» (2:3) в 32-м туре чемпионата Испании. С тех пор игрок не выходил на поле в официальных встречах.

Де Йонг не сможет восстановиться от повреждения до начала чемпионата Европы, к тому же есть риск, что в случае форсирования лечения травма впоследствии может усугубиться.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Нидерландов по итогам жеребьевки попала в группу D вместе с Польшей, Австрией и Францией.