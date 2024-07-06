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Бернарду Силва о поражении от Франции: «Для Португалии все кончилось так же жестоко, как для Словении против нас в 1/8»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал поражение от Франции (0:0, пенальти — 3:5) в четвертьфинале Евро-2024.

«Для нас все кончилось так же жестоко, как для Словении в матче 1/8 финала против нас. Нужно двигаться дальше, это поражение будет уроком для Португалии. Постараемся стать лучше. Сборная все еще сплочена, мы очень сильно старались. У нас отличный дух в раздевалке. В такие моменты видно, насколько хорошая у нас команда. Постараемся сохранить и улучшить этот уровень», — приводит УЕФА слова Силвы.

Сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата Европы-2024, в котором встретится с Испанией. Матч пройдет во вторник, 9 июля и начнется в 22.00 (мск).

Бернарду Силва
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
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