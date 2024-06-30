Варгас: «Джака сказал мне: «Пожалуйста, забей». Через несколько секунд я это сделал»

Полузащитник сборной Швейцарии Рубен Варгас прокомментировал победу над Италией (2:0) в 1/8 финала Евро-2024. Варгас в матче забил гол и отдал результативную передачу.

«Утром я узнал, что выйду в старте, и был очень рад. В прошлом на крупных турнирах у нас уже случались поражения, и мы знаем, что игры не будут легкими. Швейцария доставили проблемы Италии, потому что мы были агрессивны с первых секунд. Перед начался второй тайм, Гранит Джака сказал мне: «Пожалуйста, забей гол». Через несколько секунд мяч оказался у меня в ногах, я сделал то, что попросил Джака», — приводит слова Варгаса сайт УЕФА.

Швейцария в четертьфинале Евро-2024 сыграет с победителем матча Англия — Словакия.