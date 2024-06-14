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Сегодня, 19:52

Соцсеть «ВКонтакте» подготовила к Евро-2024 эмодзи-статусы, розыгрыши призов и тематические разделы

Telegram Дзен

Социальная сеть «ВКонтакте» будет масштабно освещать события Евро-2024. При этом, помимо тематических разделов в ленте новостей для пользователей подготовлено большое количество активностей.

Так, любой желающий сможет угадывать результаты матчей в мини-приложении «Евро-2024» и получать бонусы за верные ответы, которые потом можно обменять на билеты для участия в розыгрыше подарков.

В сервисе также теперь есть эксклюзивные футбольные эмодзи-статусы: 9 из 10-ти доступны сразу, а последний — с осьминогом-предсказателем Паулем — только после 20 верных прогнозов.

Кроме того, в приложении будут публиковаться все результаты турнира, которые можно обсудить в сообществе «Спорт ВКонтакте». А в VK Клипах появится подборка, посвященная Евро-2024.

Также пользователи сервиса могут принять участие в тематическом вызове. С 14 по 28 июня его участникам необходимо преодолеть 140 тысяч шагов. Все прошедшие марафон получат особую виртуальную награду в виде горящего мяча.

Евро-2024
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