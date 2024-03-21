Попов: «Шансы сборной Казахстана в стыковом матче Евро-2024 с Грецией — 50 на 50»

Бывший защитник сборной Казахстана Алексей Попов оценил шансы национальной команды на победу в матче квалификации Евро-2024 с Грецией.

«Этот матч сложится очень тяжело. Шансы 50/50, но предпочтение все равно у Греции, потому что они играют дома при сумасшедшей поддержке болельщиков. Матч состоит из одной игры, и понятно, что там или выиграл, или умереть надо будет. Очень тяжелая игра. Конечно, желаю сборной Казахстана удачи, но шансы 50/50, это максимум, что я могу дать. Очевидно, что Казахстан будет играть от обороны и пытаться забить гол», — приводит слова Попова Metaratings.ru.

Игра между сборными Греции и Казахстана состоится 21 марта в Афинах. Начало — в 22.45 мск. В случае победы Казахстан сыграет в финале квалификации с победителем матча Грузия — Люксембург.