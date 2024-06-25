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Сегодня, 13:35

Попов: «Италия в матче с Хорватией испугалась сама себя»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов оценил выступление сборной Италии на Евро-2024. Команда сыграла вничью с Хорватией (1:1) в третьем туре группового этапа и вышла в плей-офф турнира.

— Италия испугалась сама себя. Как и против Испании, она вышла играть на удержание счета, за что и поплатилась... Учитывая, что у хорватов команда возрастная, они после своего забитого мяча где-то недотерпели. А итальянцы, наоборот, начали играть практически в полную силу. Ну не то что в полную силу — они перестали играть именно на удержание, стали показывать временами высокий прессинг.

На мой взгляд, Италии после этого матча надо больше верить в себя и играть в атаку. Тем более что команда у нее молодая, бегущая, умеющая держать темп, хорошо готова физически. Но они чудом прошли в плей-офф со второго места, провалив два последних матча, — приводит слова Попов Евро-футбол.ру.

Сборная Италии в 1/8 финала Евро-2024 сразится со сборной Швейцарии. Это будет первый матч плей-офф турнира. Он пройдет 29 июня в 19:00.

Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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