Сборная Португалии вырвала победу над Чехией в заключительном матче первого тура Евро-2024

Сборная Португалии вырвала победу над Чехией в заключительном матче первого тура Евро-2024. Встреча завершилась со счетом 2:1.

У победителей отличился Франсишку Консейсау на второй добавленной минуте ко второму тайму. В национальной команде Чехии забил Лукаш Провод. Еще один мяч на счету защитника чехов Робина Гранача, который поразил собственные ворота.

Команда Роберто Мартинеса набрала три очка и возглавила таблицу группы F. Чехия расположилась на третьей строчке квартета с нулем баллов.

Во втором туре Евро-2024 Португалия сыграет с Турцией, а Чехия встретится с Грузией. Оба противостояния состоятся 22 июня.