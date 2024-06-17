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Сегодня, 22:00

Португалия — Чехия: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024

Португалия и Чехия сыграют на Евро-2024 18 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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Португалия и Чехия сыграют в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу-2024 во вторник, 18 июня. Встреча пройдет в рамках группы F на стадионе «Red Bull Arena» (Центральный стадион) в Лейпциге, Германия. Начало — в 22:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 1-го тура группового этапа Евро-2024.

Ключевые события матча Португалия — Чехия будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Прямая видеотрансляция встречи пройдет на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Онлайн-платформа «Okko Спорт» также покажет игру в прямом эфире.

Групповой турнир Евро-2024 продлится до 26 июня. Также в группе F выступают Грузия и Турция.

Матчи плей-офф стартуют 28 июня со стадии 1/8 финала. Четвертьфиналы будут сыграны 5 и 6 июля. Полуфиналы — 9 и 10 июля. Финал состоится 14 июля на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.

Трофей чемпионов Европы по&nbsp;футболу на&nbsp;Олимпийском стадионе в&nbsp;Берлине. Евро 2024 — основная информация: даты и расписание матчей, все сборные и города турнира

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