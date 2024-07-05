Сборная Португалии сыграет с командой Франции в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу-2024 в пятницу, 5 июля. Встреча пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляцию матча Евро-2024 покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игры. Следить за ключевыми событиями встречи Португалия — Франция можно в матч-центре на нашем сайте. Главным арбитром этой встречи назначен англичанин Майкл Оливер.

В истории чемпионатов Европы соперники встречаются пятый раз. Две победы у Франции, одна у Португалии, еще одна игра завершилась вничью.

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