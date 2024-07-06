Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2024

Сборная Франции обыграла Португалию в четвертьфинале Евро-2024 — 0:0 (пенальти — 5:3).

Команды не забили ни одного мяча в основное и дополнительное время. После первого тайма дополнительного времени главный тренер французов Дидье Дешам заменил нападающего Килиана Мбаппе на Брэдли Барколя.

В серии 11-метровых у португальцев забили Криштиану Роналду, Бернарду Силва и Нуну Мендеш. Единственный промах допустил Жоау Феликс, попавший в штангу.

У французов в серии пенальти отличились все пять пробивших футболистов: Усман Дембеле, Юссуф Фофана, Жюль Кунде, Брэдли Барколя и Тео Эрнандес.

В полуфинале чемпионата Европы-2024 Франция сыграет против Испании, которая ранее победила Германию (2:1 доп. вр.).

Франция дважды в истории выигрывала чемпионат Европы (1984, 2000).

Полуфинал Евро-2024 Испания — Франция состоится во вторник, 9 июля и начнется в 22.00 (мск).