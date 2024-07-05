Португалия — Франция: Роналду и Мбаппе попали в стартовый состав команд на матч Евро-2024

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Франции на четвертьфинальный матч чемпионата Европы-2024. Игра пройдет в Гамбурге (Германия) на арене «Фолькспаркштадион» и начнется в 22.00 по московскому времени. Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Пальинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Роналду, Рафаэл Леау. Франция: Меньян, Кунде, Юпамекано, Салиба, Эрнандес, Канте, Тчуамени, Камавинга, Гризманн, Коло Муани, Мбаппе. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Франция.