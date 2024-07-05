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Португалия — Франция: смотреть трансляцию матча чемпионата Европы 2024

Португалия сыграет с Францией в 1/4 финала чемпионата Европы 5 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе (сборная Франции).
Фото Global Look Press
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В пятницу, 5 июля, Португалия сыграет с Францией в четвертьфинале Евро-2024. Игра состоится на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния Португалия — Франция будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В рамках чемпионата Европы соперники встречались пять раз. Дважды сильнее были французы, один раз победу отмечали португальцы, еще одна встреча завершилась вничью.

Чемпионат Европы. 1/4 финала
05 июл, 22:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Португалия
Франция

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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