Сборная Португалии сыграет с командой Франции в рамках 1/4 финала чемпионата Европы по футболу-2024 в пятницу, 5 июля. Игра состоится на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игры. Следить за ключевыми событиями встречи Португалия — Франция можно в матч-центре на нашем сайте.

Французы вышли в плей-офф со второго места в группе D, пропустив вперед сборную Австрии. Франция переиграла Австрию в стартовом матче на турнире, но затем команда Дидье Дешама дважды сыграла вничью с Нидерландами (0:0) и с Польшей (1:1). В 1/8 финала французские футболисты победили команду Бельгии, благодаря автоголу Яна Вертонгена на 85-й минуте встречи.

Португальцы вышли в плей-офф с первого места группы F, в которой они переиграли Чехию (2:1) и Турцию (3:0), проиграв в заключительном матче команде Грузии (0:2). В 1/8 финала Португалия в серии пенальти победила команду Словении.

Исторически у Франции солидное преимущество в очных встречах с Португалией: «трехцветные» одержали 19 побед в 28 матчах. Последняя очная встреча соперников состоялась три года назад в рамках групповой стадии и закончилась со счетом 2:2 (Криштиану Роналду и Карим Бензема отметились дублями).

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