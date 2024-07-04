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Португалия — Франция: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро-2024

Португалия сыграет с Францией в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 5 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду, сборная Португалии.
Фото Reuters
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Португалия сыграет с Францией в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу в пятницу, 5 июля. Матч пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игры. Следить за ключевыми событиями встречи Португалия — Франция можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Матч 1/2 финала состоятся 9 и 10 июля. Финал запланирован на 14 июля.

Чемпионат Европы. 1/4 финала
05 июл, 22:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Португалия
Франция

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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Источник: защитник сборной Турции Демирал дисквалифицирован на два матча