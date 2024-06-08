Хорватия обыграла Португалию в товарищеском матче

Сборная Хорватии обыграла Португалию в товарищеском матче — 2:1. Встреча проходила в городе Оэйраш (Португалия).

На 8-й минуте гол с пенальти забил капитан сборной Хорватии Лука Модрич, на 56-й минуте отметился его соотечественник Анте Будимир. У португальцев на 48-й минуте отличился форвард Диогу Жота.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду провел весь матч на скамейке запасных.

Обе сборные примут участие в финальной стадии Евро-2024. Сборная Португалии в групповом турнире сыграет Чехией, Турцией и Грузией. Национальная команда Хорватии в групповом турнире встретится с Испанией, Албанией и Италией.