Португалия опустилась на пятое место по проценту побед в сериях пенальти на чемпионатах Европы

Сборная Португалии проиграла Франции (0:0, пенальти — 3:5) в четвертьфинале Евро-2024.

По проценту успешных серий на Евро португальцы опустились на пятое место (60 процентов побед), пропустив вперед Испанию и Германию.

Лидерство удерживают не знающие неудач Чехия (три победы) и Турция (одна победа), Франция вышла на 50-процентный результат, сравнявшись с Данией и Польшой.

Все команды, которые били послематчевые пенальти на чемпионате Европы