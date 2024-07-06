Португалия опустилась на пятое место по проценту побед в сериях пенальти на чемпионатах Европы

Сегодня, 03:06
Сборная Португалии проиграла Франции (0:0, пенальти — 3:5) в четвертьфинале Евро-2024.
По проценту успешных серий на Евро португальцы опустились на пятое место (60 процентов побед), пропустив вперед Испанию и Германию.
Лидерство удерживают не знающие неудач Чехия (три победы) и Турция (одна победа), Франция вышла на 50-процентный результат, сравнявшись с Данией и Польшой.
Все команды, которые били послематчевые пенальти на чемпионате Европы
|
Команда
|
Серии
|
Победы
|
Поражения
|
% побед
|
Чехия
|
3
|
3 (1976, 1980, 1996)
|
0
|
100,0
|
Турция
|
1
|
1 (2008)
|
0
|
100,0
|
Испания
|
6
|
4 (1984, 2008, 2012, 2020)
|
2 (1996, 2020)
|
66,67
|
Германия
|
3
|
2 (1996, 2016)
|
1 (1976)
|
66,67
|
Португалия
|
5
|
3 (2004, 2016, 2024)
|
2 (2012, 2024)
|
60,00
|
Италия
|
7
|
4 (2000, 2012, 2020-2)
|
3 (1980, 2008, 2016)
|
57,14
|
Франция
|
4
|
2 (1996, 2024)
|
2 (1996, 2020)
|
50,00
|
Дания
|
2
|
1 (1992)
|
1 (1984)
|
50,00
|
Польша
|
2
|
1 (2016)
|
1 (2016)
|
50,00
|
Швейцария
|
3
|
1 (2020)
|
2 (2016, 2020)
|
33,33
|
Нидерланды
|
4
|
1 (2004)
|
3 (1992, 1996, 2000)
|
25,00
|
Англия
|
5
|
1 (1996)
|
4 (1996, 2004, 2012, 2020)
|
20,00
|
Швеция
|
1
|
0
|
1 (2004)
|
0,00
|
Хорватия
|
1
|
0
|
1 (2008)
|
0,00
|
Словения
|
1
|
0
|
1 (2024)
|
0,00