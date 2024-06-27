Сборные Португалии и Словении встретятся в матче 1/8 финала чемпионата Европы в понедельник, 1 июля. Игра состоится на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурт-на-Майне (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Следить за ключевыми событиями противостояния Португалия — Словения можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире бесплатно трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также смотреть встречу можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В истории очных противостояний команды встречались один раз в рамках товарищеской игры. Это было 26 марта 2024 года, тогда словенская сборная выиграла со счетом 2:0.

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