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Сегодня, 10:55

Экс-футболист сборной Португалии: «Иногда Роналду думает только о себе»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-игрок сборной Португалии Марку Канейра в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче против Словении (0:0, пенальти 3:0) в 1/8 Евро-2024.

«Тренеру сборной трудно вывести Криштиану из основного состава. Но на этом Евро он до сих пор ничего не показал, а у нас есть несколько других хороших игроков на скамейке запасных, таких как Рамуш или Жота, которые выходят только на замену. Я не знаю, начнет ли Роналду следующий матч с первых минут. Возможно, он снова выйдет в старте, но пока я думаю, что это не самый лучший вариант. Слезы Роналду? Криштиану расстроен. Он хочет забить, ведь уже прошло 4 матча.

Даже в свои 39 лет он, конечно, хочет отличиться на этом Евро. Это будет последний крупный турнир для него, поэтому он немного расстроен. Я думаю, он знает, что самое важное — это команда. Но иногда мне кажется, что он думает только о себе", — сказал Канейра «СЭ».

В четвертьфинале Португалия встретится с Францией. Матч пройдет 5 июля в Гамбурге и начнется в 22:00 мск.

Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словении по футболу
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