Сборные Португалии и Словении сыграют в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в понедельник, 1 июля. Встреча пройдет на стадионе «Дойче банк Парк» в Франкфурт-на-Майне (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события противостояния Португалия — Словения будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 21.45 мск. Также смотреть матч можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

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