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Судейство

Сегодня, 00:40

Португалия — Словения: пенальти назначен правильно — Орсато поддержат

Александр Бобров
Шеф-редактор
Португалия — Словения: пенальти назначен правильно.
Фото Скриншот трансляции
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На 103-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы Португалия — Словения судья Даниэле Орсато, взяв небольшую паузу на раздумья, правильно назначил 11-метровый удар в пользу португальцев.

В том эпизоде в штрафной площади словенцев их игрок Ваня Дркушич с фолом остановил проход Диогу Жоты. Защитник сделал небольшое движение левым коленом в направлении соперника и выставил левую руку.

Португалия — Словения: пенальти назначен правильно.
Фото Скриншот трансляции

ВАР Массимилиано Иррати провел проверку и не вмешался в действия коллеги.

При 11-метровом ударе вратарь Ян Облак не нарушил процедуру выполнения — его действия соответствовали правилам игры.

Португалия — Словения: Криштиану Роналду не забил пенальти в дополнительное время.
Фото Скриншот трансляции
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