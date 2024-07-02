Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:43

Сборная Португалии в серии пенальти обыграла Словению и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сергей Разин
корреспондент
1 июля. Сборная Португалии обыграла в серии пенальти Словению.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сборная Португалии в 1/8 финала Евро-2024 в серии пенальти обыграла Словению (0:0, 3:0 пен.).

Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время капитан португальской команды Криштиану Роналду не реализовал пенальти на 105-й минуте.

В серии пенальти вратарь португальцев Диогу Кошта отразил все три удара, а его партнеры реализовали все три попытки. «СЭ» вел текстовую трансляцию матча.

В четвертьфинале Португалия встретится с Францией. Матч пройдет 5 июля в Гамбурге и начнется в 22:00 мск.

Чемпионат Европы. 1/8 финала
01 июл, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Португалия
0:0
Словения

Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словении по футболу
Чемпионат Европы по футболу
16
136
Читайте также
Рэпер Канье Уэст посетил Москву
Блестящая Испания рвется к титулу, а гордая Грузия покидает Евро с высоко поднятой головой. Репортаж Рабинера из Кельна
Губернатор сообщил об уничтожении четырех воздушных целей над Севастополем
«Зенит» предлагает «королевские условия», Джикия отказал «Динамо» ради «Спартака». Главные трансферные слухи РПЛ за 1 июля
Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тарасова умерла на 87-м году жизни
В Кремле назвали стягивание ВСУ к границе Белоруссии поводом для беспокойства
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Трагедия Роналду: не забил пенальти и разревелся! Но исправился в серии и прошел Словению
От слез Роналду до бенефиса Кошты. Вратарь спас Португалию от позора, но она в заложниках у Криштиану
Кошта признан лучшим игроком матча Португалия — Словения
Диогу Кошта стал первым вратарем, не пропустившим в серии пенальти на чемпионатах Европы
Евро-2024: расписание и результаты матчей 1/8 финала чемпионата Европы
Евро-2024: результаты матчей 1/8 финала 1 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Португалия — Словения: пенальти назначен правильно — Орсато поддержат

Евро-2024: результаты матчей 1/8 финала 1 июля