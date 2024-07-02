Сборная Португалии в серии пенальти обыграла Словению и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Португалии в 1/8 финала Евро-2024 в серии пенальти обыграла Словению (0:0, 3:0 пен.).

Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время капитан португальской команды Криштиану Роналду не реализовал пенальти на 105-й минуте.

В серии пенальти вратарь португальцев Диогу Кошта отразил все три удара, а его партнеры реализовали все три попытки. «СЭ» вел текстовую трансляцию матча.

В четвертьфинале Португалия встретится с Францией. Матч пройдет 5 июля в Гамбурге и начнется в 22:00 мск.