Сегодня, 21:09
Стали известны стартовые составы на матч между сборными Португалии и Словении в 1/8 финала Евро-2024.
Игра пройдет на «Франкфурт Арене». Начало — в 22.00 по московскому времени.
Португалия: Диогу Кошта, Нуну Мендеш, Пепе, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Витинья, Жоау Пальинья, Бруну Фернандеш, Рафаэл Леау, Бернарду Силва, Роналду.
Словения: Облак, Балковец, Бийол, Дркушич, Карничник, Млакар, Элшник, Гнезда-Черин, Стоянович, Шешко, Шпорар.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Португалия — Словения.