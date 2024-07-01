Португалия — Словения: Роналду и Бруну Фернандеш сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между сборными Португалии и Словении в 1/8 финала Евро-2024.

Игра пройдет на «Франкфурт Арене». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Португалия: Диогу Кошта, Нуну Мендеш, Пепе, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Витинья, Жоау Пальинья, Бруну Фернандеш, Рафаэл Леау, Бернарду Силва, Роналду.

Словения: Облак, Балковец, Бийол, Дркушич, Карничник, Млакар, Элшник, Гнезда-Черин, Стоянович, Шешко, Шпорар.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Португалия — Словения.