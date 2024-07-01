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Сегодня, 10:20

Португалия — Словения: статистика и результаты матчей команд на Евро-2024

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Португалии.
Фото Reuters
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Матч 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу Португалия — Словения пройдет в понедельник, 1 июня. Игра пройдет во Франкфурте-на-Майне (Германия) на стадионе «Дойче Банк Парк». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Следите за самыми интересными событиями противостояния Словакия — Португалия с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Ключевые события встречи доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Команды играли между собой лишь однажды. В товарищеском матче, который состоялся в марте этого года, победу одержала сборная Словении со счетом 2:0. Игра проходила в Любляне.

Португальцы набрали шесть очков в группе F и вышли в плей-офф Евро-2024 с первого места. Словения стала третьей в квартете C с тремя баллами. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду провел три матча на чемпионате Европы-2024 и сделал одну результативную передачу.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словении по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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