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Сегодня, 01:55

Португалия — Словения: видеообзор матча Евро-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Португалии обыграла Словению (0:0, пен. — 3:0) в матче 1/8 финала Евро-2024. Встреча прошла на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте.

В основное время голов забито не было. На 105-й минуте встречи нападающий португальцев Криштиану Роналду не реализовал пенальти. В серии пенальти португальцы победили словенцем, так как голкипер Диогу Кошта отразил все три одиннадцатиметровых.

В 1/4 финала Евро-2024 сборная Португалии встретится с командой Франции. Матч состоится 5 июля. Начало игры — 22.00 по московскому времени.

Криштиану Роналду и&nbsp;футболисты сборной Португалии после победы над Словенией (0:0, пен. 3:0). От слез Роналду до бенефиса Кошты. Вратарь спас Португалию от позора, но она в заложниках у Криштиану
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словении по футболу
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