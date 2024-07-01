Матч 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу Португалия — Словения пройдет в понедельник, 1 июня. Игра пройдет во Франкфурте-на-Майне (Германия) на стадионе «Дойче Банк Парк». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Следите за самыми интересными событиями противостояния Словакия — Португалия с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Ключевые события встречи доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Смотреть видеотрансляцию игры плей-офф Евро-2024 Португалия — Словения можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 21.45 мск. Матч также покажут в прямом эфире по подписке в видеосервисах Okko и Кинопоиск.

Португальцы набрали шесть очков в группе F и вышли в плей-офф Евро-2024 с первого места. Словения стала третьей в квартете C с тремя баллами. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду провел три матча на чемпионате Европы-2024 и сделал одну результативную передачу.

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