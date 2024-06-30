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Сегодня, 22:00

Португалия — Словения: время начала и где смотреть трансляцию матча 1/8 финала Евро 2024

Матч Евро-2024 Португалия — Словения состоится 1 июля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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1 июля во Франкфурте-на-Майне (Германия) на одноименном стадионе пройдет матч 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу Португалия — Словения. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры плей-офф Евро-2024 Португалия — Словения можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 21.45 мск. Матч также покажут в прямом эфире по подписке в видеосервисах Okko и Кинопоиск.

Следите за самыми интересными событиями противостояния Словакия — Португалия с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ».

Португальцы набрали шесть очков в группе F и вышли в плей-офф Евро-2024 с первого места. Словения стала третьей в квартете C с тремя баллами. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду провел три матча на чемпионате Европы-2024 и сделал одну результативную передачу.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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