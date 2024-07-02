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Сегодня, 08:47

Португалия всухую обыграла Словению в серии пенальти — это седьмой случай на крупных турнирах

Кирилл Бурдаков
Статистик
Криштиану Роналду забивает в ворота Яна Облака.
Фото Reuters
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Голкипер сборной Португалии Диогу Кошта отразил удары словенцев Йосипа Иличича, Юре Балковеца и Беньямина Вербича и принес своей команде первую в истории чемпионатов Европы сухую победу в серии пенальти.

Ранее подобное случалось на чемпионатах мира, Кубках Азии (по два раза), Кубке Америки и Кубке конфедераций. Но три спасения до вратаря «Порту» записывал на свой счет только чилиец Клаудио Браво. Соперником южноамериканцев, кстати, была сборная Португалии.

Все серии пенальти на крупных турнирах, в которых одна из команд ни разу не забила

Дата

Турнир

Стадия

Команда

Вратарь

Матч

17.12.1988

Кубок Азии

За 3-е место

Иран

Ахмад Абедзаде

Китай — 0:0 (пен. — 3:0)

26.06.2006

Чемпионат мира

1/8 финала

Украина

Александр Шовковский

Швейцария — 0:0 (пен. — 3:0)

25.01.2011

Кубок Азии

1/2 финала

Япония

Эйдзи Кавасима

Корея — 2:2 (пен. — 3:0)

17.07.2011

Кубок Америки

1/4 финала

Парагвай

Хусто Вильяр

Бразилия — 0:0 (пен. — 2:0)

28.06.2017

Кубок конфедераций

1/2 финала

Чили

Клаудио Браво

Португалия — 0:0 (пен. — 3:0)

06.12.2022

Чемпионат мира

1/8 финала

Марокко

Яссин Буну

Испания — 0:0 (пен. — 3:0)

01.07.2024

Чемпионат Европы

1/8 финала

Португалия

Диогу Кошта

Словения — 0:0 (пен. — 3:0)
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словении по футболу
0
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