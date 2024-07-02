Португалия всухую обыграла Словению в серии пенальти — это седьмой случай на крупных турнирах

Голкипер сборной Португалии Диогу Кошта отразил удары словенцев Йосипа Иличича, Юре Балковеца и Беньямина Вербича и принес своей команде первую в истории чемпионатов Европы сухую победу в серии пенальти.

Ранее подобное случалось на чемпионатах мира, Кубках Азии (по два раза), Кубке Америки и Кубке конфедераций. Но три спасения до вратаря «Порту» записывал на свой счет только чилиец Клаудио Браво. Соперником южноамериканцев, кстати, была сборная Португалии.

Все серии пенальти на крупных турнирах, в которых одна из команд ни разу не забила