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Сегодня, 09:31

Португалия выиграла все серии пенальти на крупных турнирах с участием Роналду

Кирилл Бурдаков
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В сериях пенальти с участием португальцев наблюдается удивительная закономерность. Если Криштиану Роналду подходил к 11-метровой отметке, то команда побеждала, а если очередь до него не доходила, то проигрывала.

В матчах с Англией форвард бил четвертым и пятым, а с Польшей и Словенией — первым. Во встречах с Испанией (ЧЕ-2012) и Чили (КК-2017) Роналду находился в списке бьющих, но промахи партнеров не позволили ему испытать голкипера.

Кстати, Криштиану установил рекорд Евро по голам в послематчевых сериях, отличившись в третий раз. Итальянец Леонардо Бонуччи и швейцарец Фабиан Шер тоже нанесли по три удара, но по разу промахнулись.

Все серии пенальти с участием сборной Португалии на крупных турнирах

Дата

Турнир

Стадия

Вратарь

Матч

Пенальтисты

24.06.2004

ЧЕ

1/4 финала

Рикарду

Англия — 2:2 (пен. — 6:5)

Деку*, Симау Сарбоза*, Руй Кошта, Кр.Роналду*, Манише*, Поштига*, Рикарду*

01.07.2006

ЧМ

1/4 финала

Рикарду

Англия — 0:0 (пен. — 3:1)

Симау Саброза*, Угу Виана, Петит, Поштига*, Кр.Роналду*

27.06.2012

ЧЕ

1/2 финала

Руй Патрисиу

Испания — 0:0 (пен. — 2:4)

Жоау Моутинью, Пепе*, Нани*, Бруну Алвеш

30.06.2016

ЧЕ

1/4 финала

Руй Патрисиу

Польша — 1:1 (пен. — 5:3)

Кр.Роналду*, Ренату Санчеш*, Жоау Моутинью*, Нани*, Куарежма*

28.06.2017

КК

1/2 финала

Руй Патрисиу

Чили — 0:0 (пен. — 0:3)

Куарежма, Жоау Моутинью, Нани

01.07.2024

ЧЕ

1/8 финала

Диогу Кошта

Словения — 0:0 (пен. — 3:0)

Кр.Роналду*, Бруну Фернандеш*, Бернарду Силва*

* Реализованные пенальти.

Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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