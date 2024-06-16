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Сегодня, 07:22

Посетивший открытие Евро с флагом России белгородец пронесет его на матч Сербия — Англия

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский футбольный болельщик Василий, который пришел с флагом РФ на матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии (5:1), рассказал, как попал на первенство континента.

«Я из Белгорода и проделал длинный путь в Германию. Воронеж, оттуда на поезде до Сочи, потом полетел в Ереван, потом — в Рим и наконец Мюнхен. Покупали билеты еще осенью. На дорогу в одну сторону потратил около двадцати тысяч рублей.
Поддерживать на Евро буду сербов — наших родственных товарищей. В воскресенье идем на их матч с англичанами. Флаг, конечно, захвачу с собой. И да, я там еще в ушанке буду!» — приводит слова болельщика Sport24.

Российские флаги на&nbsp;трибунах стадиона матча открытия Евро-2024. Флаги России на трибунах в матче открытия Евро-2024! Белгород, Йошкар-Ола и «Нулевка» засветились в Мюнхене

Матч между Сербией и Англией пройдет в воскресенье, 16 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: Sport24
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Сербии по футболу
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