Посетивший открытие Евро с флагом России белгородец пронесет его на матч Сербия — Англия

Российский футбольный болельщик Василий, который пришел с флагом РФ на матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии (5:1), рассказал, как попал на первенство континента.

«Я из Белгорода и проделал длинный путь в Германию. Воронеж, оттуда на поезде до Сочи, потом полетел в Ереван, потом — в Рим и наконец Мюнхен. Покупали билеты еще осенью. На дорогу в одну сторону потратил около двадцати тысяч рублей.

Поддерживать на Евро буду сербов — наших родственных товарищей. В воскресенье идем на их матч с англичанами. Флаг, конечно, захвачу с собой. И да, я там еще в ушанке буду!» — приводит слова болельщика Sport24.

Матч между Сербией и Англией пройдет в воскресенье, 16 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени.