Посольство России в Германии раскритиковало запрет флагов страны на чемпионате Европы

Посольство РФ в Германии считает, что запрет проноса российских флагов на матчи и в фан-зоны Евро-2024 является следствием «культуры отмены».

«Практика запрета российской символики уже давно стала неотъемлемой частью пресловутой «культуры отмены», широко распространенной в Европе. Спорт, как известно, должен находиться вне политики. В этой связи посольство осуждает принятое УЕФА решение о запрете демонстрации российских национальных флагов на матчах чемпионата Европы по футболу и призывает к его пересмотру», — приводит РИА Новости слова представителя посольства России в Германии.

В государственным органе также заявили, что ценят отношение тех болельщиков и гостей турнира, кто дружественно настроен к России и не скрывает своих симпатий.

Ранее сообщалось, что охрана будет изымать российский триколор у болельщиков перед матчами Евро-2024. Немецкие власти, в свою очередь, заявили, что российские флаги не должны появляться в фан-зонах чемпионата Европы, поскольку сборная России не участвует в турнире.

Чемпионат Европы-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года по решению ФИФА.