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Сегодня, 11:48

Потерявший сознание во время матча Евро-2024 Варга перенесет операцию

Алина Савинова
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В Венгерской федерации футбола сообщили, что защитнику национальной команды Баранбашу Варге потребуется операция.

«Несколько костей на лице Варги были сломаны во время столкновения в матче. Также он получил сотрясение мозга. Нападающему «Ференцвароша», скорее всего, предстоит операция», — приводит Goal слова представителя федерации.

Столкновение нападающего сборной Венгрии Барнабаша Варги и&nbsp;вратаря сборной Шотландии Ангуса Ганна. Страшное столкновение в матче Шотландия — Венгрия. Флешбеки Эриксена-2021

Главный тренер Венгрии Марко Росси, в свою очередь, заявил, что 29-летний футболист пропустит оставшуюся часть чемпионата Европы по футболу в Германии.

Варга получил травму в матче группового турнира Евро-2024 против Шотландии (1:0). Форвард потерял сознание в результате столкновения с голкипером сборной Шотландии Ангусом Ганном. После оказания медицинской помощи игрока унесли с поля на носилках.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/barnabas-varga-surgery-facial-fracture-wont-play-again-euro-2024-hungary-collision-scotland/blt88e3b8ca9d62144a#cs242a767da9c53fa8
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