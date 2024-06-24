Потерявший сознание во время матча Евро-2024 Варга перенесет операцию

В Венгерской федерации футбола сообщили, что защитнику национальной команды Баранбашу Варге потребуется операция.

«Несколько костей на лице Варги были сломаны во время столкновения в матче. Также он получил сотрясение мозга. Нападающему «Ференцвароша», скорее всего, предстоит операция», — приводит Goal слова представителя федерации.

Главный тренер Венгрии Марко Росси, в свою очередь, заявил, что 29-летний футболист пропустит оставшуюся часть чемпионата Европы по футболу в Германии.

Варга получил травму в матче группового турнира Евро-2024 против Шотландии (1:0). Форвард потерял сознание в результате столкновения с голкипером сборной Шотландии Ангусом Ганном. После оказания медицинской помощи игрока унесли с поля на носилках.