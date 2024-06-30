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Сегодня, 18:27

Представитель Кварацхелии: «Хвича лучше всей сборной Испании, согласен с Мамардашвили»

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Нукри Ревишвили, представитель полузащитника Хвичи Кварацхелии, прокомментировал слова вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили о том, что Хвича лучше всей «Красной фурии».

«Конечно, Хвича лучше всей сборной Испании, так что согласен со словами Мамардашвили. Просто считаю, что он лучше всех.

А про то, что Гути негодует из-за футболки, которую он не получил от Хвичи, скажу так: Кварацхелия обязательно передаст футболку. Вот сегодня обыграет Испанию и эту же футболку отправит. Повод хороший будет», — приводит слова Ревишвили Sport24.

Встреча между Испанией и Грузией состоится в воскресенье, 30 июня, на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне.

Источник: Sport24
Хвича Кварацхелия
Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
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