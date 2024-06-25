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Сегодня, 00:09

Президент Сербии Вучич рассказал об инциденте с албанскими фанатами на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Вучич.
Фото Global Look Press
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Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал инцидент между сербскими и албанскими футбольными болельщиками в ходе Евро-2024.

Конфликт между фанатами случился после матча сборной Сербии против Англии (0:1) в первом туре Евро-2024. Позже стало известно, что там присутствовал сын президента Сербии Данило Вучич.

«Болельщики, большей частью албанской национальности, и несколько других, напали на них со стульями и бутылками. Интересно, что немецкая полиция потом требовала задержания и сербских болельщиков. Интересный подход к решению проблемы — что нужно делать, когда на вас кто-то нападает со стульями и бутылками?» — приводит слова Вучича РИА «Новости».

Сборная Сербии с 1 очком замыкает группу C после двух туров. 25 июня команда Драгана Стойковича в решающем матче сыграет с Данией. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: РИА «Новости»
Футбол
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
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