Президент Турции Эрдоган сделал заявление после дисквалификации защитника сборной Демирала

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ситуацию с наказанием защитника турецкой национальной команды Мериха Демирала от УЕФА.

В пятницу, 5 июля, стало известно, что УЕФА принял решение отстранить 26-летнего футболиста на два матча Евро-2024 за провокационный жест, который он показал во время игры 1/8 финала турнира против Австрии (2:1).

«Наше министерство иностранных дел вызвало в министерство немецких чиновников. В данный момент принимаются необходимые меры», — приводит слова Эрдогана турецкий журналист Ягыз Сабунчуоглу в своих соцсетях.

Турецкая футбольная федерация (TTF) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о дисквалификации Демирала.

В четвертьфинале чемпионата Европы Турция встретится с Нидерландами. Матч пройдет 6 июля и начнется в 22.00 по московскому времени.