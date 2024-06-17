Против фаната из Сербии возбудили уголовное дело после драки на Евро

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В отношении одного из болельщиков сборной Сербии возбуждено уголовное дело за нанесение тяжких телесных повреждений во время потасовки в немецком Гельзенкирхене перед матчем чемпионата Европы, сообщает BBC.
Вчера, 16 июня, сербские и албанские болельщики устроили драку в одном из баров Гельзенкирхена. После приезда полиции фанаты разбежались, нескольких человек удалось задержать.
В результате потасовки фанат сборной Англии получил тяжелое ранение головы.
Матч Сербия — Англия проходил в Гельзенкирхене и завершился победой англичан — 1:0.