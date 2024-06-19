Провод — о поражении от Португалии: «Сборная Чехии заслужила одно очко»

Полузащитник сборной Чехии Лукаш Провод прокомментировал поражение в матче группового турнира Евро-2024 против Португалии (1:2). Провод стал автором единственного гола чехов.

«Трудно описать наши чувства, потому что одно очко было очень близко. Нам нужно держать голову выше и признать, что Португалия сегодня была лучше. Но я все равно думаю, что мы заслужили очко, поскольку пропущенные голы были немного неудачными.

В наши планы не входило так глубоко защищаться, но при ротациях в центре поля, когда у них пять-шесть игроков в центре, было очень сложно вообще на них оказывать давление. Но я считаю, что наша защита сыграла на высшем уровне», — приводит слова Провода официальный сайт УЕФА.

Команда Роберто Мартинеса набрала три очка и возглавила таблицу группы F. Чехия расположилась на третьей строчке квартета с нулем баллов.

Во втором туре Евро-2024 Португалия сыграет с Турцией, а Чехия встретится с Грузией. Оба противостояния состоятся 22 июня.